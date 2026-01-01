Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sentier des Gorges

Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

durée 15h00
22 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Les travaux de réparation d'une partie de la structure de bois ont débuté dans le secteur sud du sentier des Gorges du Parc-des-Sept-Chutes.

C'est le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges qui a avisé le tout, par voie de communiqué de presse.

Comme l’ensemble de la section sud est présentement fermée, il est fortement recommandé d’éviter ce secteur, plus particulièrement dans la zone des travaux.  Rappelons que le projet consiste à refaire les ponts, les escaliers et les garde-corps, ainsi qu’à corriger certains segments afin de rendre le sentier sécuritaire pour tous les usagers. 

Plus tard au cours de l’été, le chantier se déplacera du côté nord de la rivière Pozer afin de reconstruire d’autres segments. Un nouveau communiqué sera émis lorsque les travaux se déplaceront à cet endroit. 

L'exécution demandera des déboursés d'environ 400 000 $.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Publié à 13h00

L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges ont confirmé, ce lundi 22 juin, la conclusion d’un partenariat visant à poursuivre le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche, soit l’autoroute 73, jusqu’à une nouvelle sortie à la 150e Rue. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, ...

LIRE LA SUITE
La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Publié le 20 juin 2026

La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan a annonc. un soutien financier de 266 029 $ à six promoteurs. Cet appui est possible grâce à l’apport financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du volet 2 - Développement territorial du Fonds régions et ruralité. Le financement accordé permet de répondre à ...

LIRE LA SUITE
Seize projets appuyés par la MRC Beauce-Centre

Publié le 18 juin 2026

Seize projets appuyés par la MRC Beauce-Centre

La MRC Beauce-Centre vient d'accorder un appui financier totalisant 573 246 $ répartis dans 16 projets qui ont été jugés admissibles en vertu du programme Fonds région et ruralité. C'est le conseil des maires qui a endossé les recommandations du comité d'analyse, lors de la séance régulière, tenue ce mercredi. Une somme de 323 26 $ provient de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge