Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

Les travaux de réparation d'une partie de la structure de bois ont débuté dans le secteur sud du sentier des Gorges du Parc-des-Sept-Chutes.

C'est le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges qui a avisé le tout, par voie de communiqué de presse.

Comme l’ensemble de la section sud est présentement fermée, il est fortement recommandé d’éviter ce secteur, plus particulièrement dans la zone des travaux. Rappelons que le projet consiste à refaire les ponts, les escaliers et les garde-corps, ainsi qu’à corriger certains segments afin de rendre le sentier sécuritaire pour tous les usagers.

Plus tard au cours de l’été, le chantier se déplacera du côté nord de la rivière Pozer afin de reconstruire d’autres segments. Un nouveau communiqué sera émis lorsque les travaux se déplaceront à cet endroit.

L'exécution demandera des déboursés d'environ 400 000 $.