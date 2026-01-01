Plusieurs changements de signalisation à venir à Saint-Georges

Plusieurs nouvelles signalisations ont été annoncées, ce lundi 22 juin, lors du conseil de ville de Saint-Georges, notamment concernant des zones de stationnements interdits et l'ajout d'un arrêt.

En effet, le conseil a confirmé deux nouvelles zones de stationnement interdit dans la 120e et 126e rue, afin de répondre à des problématiques de circulation.

Pour la 126e rue, la nouvelle signalisation permettra d'agrandir à 10 mètres, la zone de stationnement interdit du côté sud, à partir de la 10e Avenue. Cette modification a été effectuée à la demande des résidents.

Concernant la 120e rue, la demande a été faite par la Sûreté du Québec, afin d'interdire le stationnement dans cette rue, entre la 2e et la 3e Avenue, également dans le but d'éliminer les problématiques de circulation dues aux véhicules stationnés en bordure de rue.

Toujours dans les évolutions de signalisation, la Ville de Saint-Georges a confirmé l'ajout d'un arrêt sur la 10e Avenue, à l'intersection de la 165e rue, suite à une étude du Ministère des Transports et de la Mobilité Durable. L'arrêt situé actuellement un peu plus loin, à l'intersection de la 167e rue, sera quant à lui supprimé.

Toutes ces demandes ont également été recommandées par le Comité de circulation de la Ville de Saint-Georges.

Le prochain conseil de ville aura lieu le lundi 13 juillet