Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Conseil de ville

Plusieurs changements de signalisation à venir à Saint-Georges

durée 11h00
23 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Plusieurs nouvelles signalisations ont été annoncées, ce lundi 22 juin, lors du conseil de ville de Saint-Georges, notamment concernant des zones de stationnements interdits et l'ajout d'un arrêt. 

En effet, le conseil a confirmé deux nouvelles zones de stationnement interdit dans la 120e et 126e rue, afin de répondre à des problématiques de circulation. 

Pour la 126e rue, la nouvelle signalisation permettra d'agrandir à 10 mètres, la zone de stationnement interdit du côté sud, à partir de la 10e Avenue. Cette modification a été effectuée à la demande des résidents. 

Concernant la 120e rue, la demande a été faite par la Sûreté du Québec, afin d'interdire le stationnement dans cette rue, entre la 2e et la 3e Avenue, également dans le but d'éliminer les problématiques de circulation dues aux véhicules stationnés en bordure de rue. 

Toujours dans les évolutions de signalisation, la Ville de Saint-Georges a confirmé l'ajout d'un arrêt sur la 10e Avenue, à l'intersection de la 165e rue, suite à une étude du Ministère des Transports et de la Mobilité Durable. L'arrêt situé actuellement un peu plus loin, à l'intersection de la 167e rue, sera quant à lui supprimé. 

Toutes ces demandes ont également été recommandées par le Comité de circulation de la Ville de Saint-Georges.

Le prochain conseil de ville aura lieu le lundi 13 juillet

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

Publié hier à 15h00

Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

Les travaux de réparation d'une partie de la structure de bois ont débuté dans le secteur sud du sentier des Gorges du Parc-des-Sept-Chutes. C'est le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges qui a avisé le tout, par voie de communiqué de presse. Comme l’ensemble de la section sud est présentement fermée, il est ...

LIRE LA SUITE
L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Publié hier à 13h00

L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges ont confirmé, ce lundi 22 juin, la conclusion d’un partenariat visant à poursuivre le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche, soit l’autoroute 73, jusqu’à une nouvelle sortie à la 150e Rue. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, ...

LIRE LA SUITE
La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Publié le 20 juin 2026

La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan a annonc. un soutien financier de 266 029 $ à six promoteurs. Cet appui est possible grâce à l’apport financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du volet 2 - Développement territorial du Fonds régions et ruralité. Le financement accordé permet de répondre à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge