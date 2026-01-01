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Saint-Benjamin

Une nouvelle tour cellulaire en fonction à la fin juin

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24 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une nouvelle tour cellulaire, mise en place à Saint-Benjamin, entrera en fonction d’ici la fin du mois de juin.

C'est le député de Beauce-Sud et ministre des  Affaires municipales, Samuel Poulin. qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Pour l’occasion, il était accompagné de Laurier Poulin, maire suppléant de Saint-Benjamin,  ainsi que de Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing chez Telus. 

Les impacts attendus auront des répercussions positives à Saint-Benjamin, Saint-Prosper et dans l’Est de la Beauce, a indiqué le député. Cette installation s’ajoute à la nouvelle tour située à Saint-Ludger, qui est entrée en opération en 2022. Son rayonnement a amélioré la captation cellulaire dans cette municipalité, celle de Saint Gédéon et dans le couvert forestier à proximité. 

L'élu a fait savoir que l’intention du gouvernement du Québec est de poursuivre le déploiement dans les prochains mois et les prochaines années. Ceci s’ajoute au déploiement de l’internet haute vitesse dans toutes les municipalités au cours des dernières années. 

« Après Saint-Ludger, la mise en service de cette nouvelle tour à Saint Benjamin témoigne de notre volonté d’investir dans des infrastructures modernes qui améliorent la qualité de vie des citoyens. Nous sommes fiers de concrétiser un projet attendu qui générera des retombées positives pour l’ensemble de la Beauce », a fait savoir Samuel Poulin.

Quant au maire de Saint-Benjamin, Alex Veilleux, il estime que « l'implantation de cette nouvelle tour contribuera à améliorer la qualité des communications sur notre  territoire, à renforcer la sécurité de nos résidents et à soutenir le développement de notre communauté. »

Lors de l'annonce, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, était accompagné de Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing chez Telus, ainsi que de Laurier Poulin, maire suppléant de Saint-Benjamin.

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