Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ville de Saint-Georges

Permis de construction: 36,4 M$ émis en mai 

durée 15h00
24 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 222 permis de construction et de rénovation, au cours du mois de mai, pour une valeur de  36 441 675 $.

Ces travaux permettront notamment l’ajout de 27 unités de logement.  

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2026, le Service de l’urbanisme a autorisé 681 permis pour une valeur de 112,3 M$, soit une hausse de 28,1 M$ comparativement à la même période en 2025.

Les deux plus fortes hausses ont été enregistrées dans le secteur des bâtiments multifamiliaux, avec une augmentation des investissements de 20,1 M$, ainsi que dans le secteur commercial, où l’on note un bond de 7,3 M$. 

Les projets autorisés depuis le début de l’année permettront l’ajout de 225 unités de logement, soit 90 logements de plus que lors des cinq premiers mois de 2025.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une nouvelle tour cellulaire en fonction à la fin juin

Publié à 10h00

Une nouvelle tour cellulaire en fonction à la fin juin

Une nouvelle tour cellulaire, mise en place à Saint-Benjamin, entrera en fonction d’ici la fin du mois de juin. C'est le député de Beauce-Sud et ministre des  Affaires municipales, Samuel Poulin. qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse. Pour l’occasion, il était accompagné de Laurier Poulin, maire suppléant de ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs changements de signalisation à venir à Saint-Georges

Publié hier à 11h00

Plusieurs changements de signalisation à venir à Saint-Georges

Plusieurs nouvelles signalisations ont été annoncées, ce lundi 22 juin, lors du conseil de ville de Saint-Georges, notamment concernant des zones de stationnements interdits et l'ajout d'un arrêt.  En effet, le conseil a confirmé deux nouvelles zones de stationnement interdit dans la 120e et 126e rue, afin de répondre à des problématiques de ...

LIRE LA SUITE
Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

Publié le 22 juin 2026

Parc des Sept-Chutes: début des travaux de réfection des structures 

Les travaux de réparation d'une partie de la structure de bois ont débuté dans le secteur sud du sentier des Gorges du Parc-des-Sept-Chutes. C'est le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges qui a avisé le tout, par voie de communiqué de presse. Comme l’ensemble de la section sud est présentement fermée, il est ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge