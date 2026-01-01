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Lors du congrès annuel de l'ADMQ

La directrice générale de Saint-Prosper honorée par ses pairs

durée 08h00
30 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Prosper, Maryane Bélanger, a reçu un prix Mérites de l’Association des directeurs municipaux du Québec.

La distinction lui a été remise lors du congrès annuel de l’ADMQ, qui se déroulait les 17, 18 et 19 juin derniers.

Pour rappel, les prix Mérites ADMQ visent à reconnaître des membres qui se sont démarqués par leur contribution, leur engagement, leur implication, leur sens de l’innovation ou encore leur capacité à mener à bien des projets importants pour leur municipalité.

Maryane Bélanger a été honorée pour son leadership et son audace dans la réalisation de projets municipaux majeurs en régie interne à Saint-Prosper.

Selon l’extrait du prix Mérites 2026, l’obtention d’une licence de constructeur-propriétaire général a notamment permis à la municipalité de réduire considérablement les coûts de construction, de réaliser de nouveaux développements résidentiels et d’accroître son autonomie organisationnelle.

Cette démarche aurait également favorisé la mobilisation des équipes, l’achat local et des retombées économiques importantes pour la communauté.

Par cette reconnaissance, l’ADMQ souligne le travail de la gestion municipale et l’innovation mise en place dans un contexte propre aux besoins de la Municipalité de Saint-Prosper.
 

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