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Service de sécurité incendie

Sainte-Marie inaugure sa nouvelle caserne de pompiers

durée 17h15
29 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les pompiers de la ville de Sainte-Marie ont fièrement inauguré leur nouvelle caserne incendie ce lundi 29 juin, en présence notamment du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Samuel Poulin, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal ainsi que de la mairesse, Luce Lacroix.

Deux mois après avoir intégré leurs nouveaux locaux, ils sont reconnaissants envers toutes les personnes qui ont permis de mener à terme ce projet. Située sur la route Saint-Martin, cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans les  efforts investis pour relocaliser les bâtiments municipaux hors de la zone inondable. 

« Avant même les inondations en 2019, nous étions conscients que notre caserne devait être mise à niveau. Avec la croissance de la population et l’évolution des normes applicables en termes de sécurité incendie, des améliorations importantes s'avéraient plus que nécessaires. Les événements de 2019 sont venus accélérer cette réflexion et nous ont donné l’occasion de repenser entièrement cette infrastructure », a expliqué Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie. 

D’après le directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Marie, Serge Fecteau, la nouvelle caserne est près de cinq fois plus grande que la précédente. Elle comprend entre autres:
- une zone de décontamination (pour les véhicules et les pompiers); 
- des espaces administratifs et de formation; 
- une salle des mesures d’urgence; 
- un dortoir et des salles de bains complètes (toilettes et douches); 
- un espace d'entraînement avec une mise en situation;
- une salle de sport, etc.

Dans l’ensemble, cela représente des installations modernes répondant aux normes en vigueur et des espaces adaptés aux besoins opérationnels du Service de sécurité incendie. Le député Luc Provençal en a souligné l’importance pour le recrutement des pompiers. « On va se le dire, les pompiers, vous étiez plus qu’à l’étroit. Alors ici, on vous a donné des ailes pour mieux fonctionner et la réponse sera meilleure à la population. »

Le coût total du projet s’élève à 12,5 M$, dont 8 053 500 $ proviennent du gouvernement du Québec  par l’entremise du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI). La somme restante a été financée par la Ville.

Notons que la ville de Sainte-Marie n’a pas de pompiers à temps plein à ce jour, mais elle reste à l’écoute des recommandations ministérielles. Une quarantaine de pompiers à temps partiel occupent la caserne. 

« C’est une utilisation quotidienne, une caserne. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’incendie qu’on ne se prépare pas aux prochains. Il y a énormément de travail accomplis », a mentionné à son tour Samuel Poulin. 

Visite pour les citoyens

Afin de permettre à l’ensemble de la population de découvrir les nouvelles installations, la Ville de Sainte-Marie tiendra une journée portes ouvertes à l’automne prochain. 

La population aura alors l’occasion de visiter la caserne, de rencontrer les membres du Service de sécurité incendie et d’en  apprendre davantage sur leur travail. La date officielle de cette activité sera annoncée sous peu.

Un projet à Beauceville ?

« À Beauceville il y a aussi un projet de relocaliser l'hôtel de ville notamment et je vous confirme que des sommes financières sont réservées pour Beauceville de la part de notre gouvernement », a conclu Samuel Poulin lors de sa prise de parole. À suivre..

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