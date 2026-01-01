La MRC des Etchemins relance la Virée Agro

Après une première édition couronnée de succès, la Virée Agro des Etchemins sera de retour pour une deuxième édition le samedi 15 août prochain.

Cette initiative, mise sur pied par la MRC des Etchemins, vise à faire découvrir les trésors gourmands locaux et à mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la région qui contribuent à la vitalité économique et au dynamisme du milieu.

Cette virée prend la forme d’une journée gourmande et festive invitant la population à partir à la découverte de 12 entreprises et commerces agrotouristiques des Etchemins. Les visiteurs pourront y savourer une multitude de produits locaux et vivre une expérience agroalimentaire unique tout en parcourant le magnifique territoire des Etchemins. L’activité se déroulera tout au long de la journée, selon les heures d’ouverture habituelles de chacun des commerces participants. En cas de pluie, elle sera reportée au lendemain.

« Les entreprises agroalimentaires jouent un rôle essentiel dans le développement économique et touristique des Etchemins. La Virée Agro permet de mettre en lumière leur savoir-faire, leur créativité et leur contribution à la vitalité de notre région », a souligné Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins.

À chaque arrêt, les visiteurs pourront profiter de dégustations sur place, participer à une activité Wow thématique spécialement conçue pour la Virée Agro et participer à un concours pour courir la chance de remporter un panier de produits locaux en prenant une photo souvenir devant le mur à portraits.

Que vous soyez résident ou de passage, en famille, entre amis ou en solo, la Virée Agro est une invitation à partir à la rencontre des entreprises agrotouristiques et des commerces locaux qui contribuent à façonner les saveurs et le savoir-faire de la région. Une carte est disponible dans chacun des commerces participants ou en ligne, sur le site internet de la MRC.

Entreprises participantes:

- Les Délices du Bonnet

- Les Ruchers LeCam

- Ferme Aquilon

- Ferme Bobary

- Ferme la Petite Bergère et compagnie

- Érablière JaD’or

- Microbrasserie Etchemin

- Moulin La Lorraine

- Verso Microbrasserie

- Douceurs des Appalaches

- Ferme Ricolanne

- Ferme des cent acres

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.