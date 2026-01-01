Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

MRC Beauce-Centre

Seize projets retenus dans le cadre du Fonds régions et ruralité - Volet 2

durée 15h00
1 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La MRC Beauce-Centre a annoncé les projets sélectionnés à la suite de son premier appel à projets du Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2.

L'appel à projets, ouvert du 1er avril au 3 juin 2026, visait à soutenir des initiatives structurantes contribuant à la vitalité, à l'attractivité et à la qualité de vie sur le territoire de Beauce-Centre.

Le comité d'analyse s'est réuni le 10 juin 2026 afin d'évaluer les demandes reçues en fonction des critères établis dans le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire 2025-2029 de la MRC Beauce-Centre.

À la suite de cette analyse, 16 projets ont été retenus pour bénéficier d'un soutien financier, pour un montant total de 573 246,66 $ d’aides financières accordées.

Projets locaux acceptés :

Promoteur Intitulé du projet Montant octroyé

Ville de Beauceville

 Halte touristique Beauceville (parc des
 Rapides)		 63 000 $
Saint-Séverin Église de Saint-Séverin 23 119,73 $
Saint-Frédéric Du mouvement sur la patinoire – Saint-
 Frédéric		 29 352,99 $
 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Aménagement de 3 terrains de pickleball 58 224,67 $
Saint-Joseph-des-Érables Panneaux d'interprétation historique 23 784,33 $
Saint-Odilon-de-Cranbourne Un panneau intelligent au service de notre communauté 31 206,88$
Chevaliers de Colomb de St-Victor Création d'un local pour le camp de jour 37 468,12 $
Saint-Jules Aménagement d'une terrasse extérieure au Centre de Loisirs phase 1 24 812,71 $
Les Résidences Ste-Famille de Tring-Jonction Installation d'air climatisé 32 277,32$
Enveloppe locale Total:

323 246,66 $

 

Projets territoriaux acceptés :

Promoteur Intitulé du projet Montant octroyé
Saint-Victor Projet de restauration de la plage du Lac Fortin 40 000$
Musée Marius-Barbeau Héritage Beauceron : 2026-2028 40 000$
COBARIC Gestion intégrée et contrôle de la Berce du Caucase en MRC Beauce-Centre 8 000$
Club Parentaide Faire rayonner les produits et producteurs de la MRC Beauce-Centre 40 000$
Maison des Jeunes Beauce-Centre Plus qu'un local 40 000$
Saint-Jules Aménagement extérieur structurant du Centre de Loisirs-phase 2 40 000$
Coopérative de Solidarité de Santé Robert-Cliche Acquisition d'équipements et travaux de réaménagement des locaux 42 000$
Enveloppe territoriale Total: 250 000$

 

Ces initiatives contribueront à l'atteinte des priorités de développement de la MRC Beauce- Centre, notamment en matière de développement économique, de soutien au milieu agricole, de vitalité sociale et culturelle, d'aménagement durable du territoire et de résilience environnementale.

Le prochain appel à projets du Fonds régions et ruralité – Volet 2 se tiendra du 18 janvier au 12 mars 2027.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La MRC des Etchemins relance la Virée Agro

Publié à 12h00

La MRC des Etchemins relance la Virée Agro

Après une première édition couronnée de succès, la Virée Agro des Etchemins sera de retour pour une deuxième édition le samedi 15 août prochain. Cette initiative, mise sur pied par la MRC des Etchemins, vise à faire découvrir les trésors gourmands locaux et à mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la région qui contribuent à la ...

LIRE LA SUITE
Ligne de haute tension: la Nouvelle-Beauce veut préserver le potentiel agricole

Publié hier à 18h00

Ligne de haute tension: la Nouvelle-Beauce veut préserver le potentiel agricole

La MRC de La Nouvelle-Beauce demande à Hydro-Québec d'évaluer les possibilités d'utilisation agricole et forestière des emprises qui pourraient être créées dans le cadre du projet Axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent, actuellement à l'étude. C'est le sens d'une résolution qui a été adoptée par le conseil des maires, lors de la séance régulière du 16 ...

LIRE LA SUITE
La directrice générale de Saint-Prosper honorée par ses pairs

Publié hier à 8h00

La directrice générale de Saint-Prosper honorée par ses pairs

La directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Prosper, Maryane Bélanger, a reçu un prix Mérites de l’Association des directeurs municipaux du Québec. La distinction lui a été remise lors du congrès annuel de l’ADMQ, qui se déroulait les 17, 18 et 19 juin derniers. Pour rappel, les prix Mérites ADMQ visent à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge