Seize projets retenus dans le cadre du Fonds régions et ruralité - Volet 2

La MRC Beauce-Centre a annoncé les projets sélectionnés à la suite de son premier appel à projets du Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2.

L'appel à projets, ouvert du 1er avril au 3 juin 2026, visait à soutenir des initiatives structurantes contribuant à la vitalité, à l'attractivité et à la qualité de vie sur le territoire de Beauce-Centre.

Le comité d'analyse s'est réuni le 10 juin 2026 afin d'évaluer les demandes reçues en fonction des critères établis dans le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire 2025-2029 de la MRC Beauce-Centre.

À la suite de cette analyse, 16 projets ont été retenus pour bénéficier d'un soutien financier, pour un montant total de 573 246,66 $ d’aides financières accordées.

Projets locaux acceptés :

Promoteur Intitulé du projet Montant octroyé Ville de Beauceville Halte touristique Beauceville (parc des

Rapides) 63 000 $ Saint-Séverin Église de Saint-Séverin 23 119,73 $ Saint-Frédéric Du mouvement sur la patinoire – Saint-

Frédéric 29 352,99 $

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Aménagement de 3 terrains de pickleball 58 224,67 $ Saint-Joseph-des-Érables Panneaux d'interprétation historique 23 784,33 $ Saint-Odilon-de-Cranbourne Un panneau intelligent au service de notre communauté 31 206,88$ Chevaliers de Colomb de St-Victor Création d'un local pour le camp de jour 37 468,12 $ Saint-Jules Aménagement d'une terrasse extérieure au Centre de Loisirs phase 1 24 812,71 $ Les Résidences Ste-Famille de Tring-Jonction Installation d'air climatisé 32 277,32$ Enveloppe locale Total: 323 246,66 $

Projets territoriaux acceptés :

Promoteur Intitulé du projet Montant octroyé Saint-Victor Projet de restauration de la plage du Lac Fortin 40 000$ Musée Marius-Barbeau Héritage Beauceron : 2026-2028 40 000$ COBARIC Gestion intégrée et contrôle de la Berce du Caucase en MRC Beauce-Centre 8 000$ Club Parentaide Faire rayonner les produits et producteurs de la MRC Beauce-Centre 40 000$ Maison des Jeunes Beauce-Centre Plus qu'un local 40 000$ Saint-Jules Aménagement extérieur structurant du Centre de Loisirs-phase 2 40 000$ Coopérative de Solidarité de Santé Robert-Cliche Acquisition d'équipements et travaux de réaménagement des locaux 42 000$ Enveloppe territoriale Total: 250 000$

Ces initiatives contribueront à l'atteinte des priorités de développement de la MRC Beauce- Centre, notamment en matière de développement économique, de soutien au milieu agricole, de vitalité sociale et culturelle, d'aménagement durable du territoire et de résilience environnementale.

Le prochain appel à projets du Fonds régions et ruralité – Volet 2 se tiendra du 18 janvier au 12 mars 2027.