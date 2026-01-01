MRC Beauce-Centre
Seize projets retenus dans le cadre du Fonds régions et ruralité - Volet 2
Par Léa Arnaud, Journaliste
La MRC Beauce-Centre a annoncé les projets sélectionnés à la suite de son premier appel à projets du Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2.
L'appel à projets, ouvert du 1er avril au 3 juin 2026, visait à soutenir des initiatives structurantes contribuant à la vitalité, à l'attractivité et à la qualité de vie sur le territoire de Beauce-Centre.
Le comité d'analyse s'est réuni le 10 juin 2026 afin d'évaluer les demandes reçues en fonction des critères établis dans le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire 2025-2029 de la MRC Beauce-Centre.
À la suite de cette analyse, 16 projets ont été retenus pour bénéficier d'un soutien financier, pour un montant total de 573 246,66 $ d’aides financières accordées.
Projets locaux acceptés :
|Promoteur
|Intitulé du projet
|Montant octroyé
|
Ville de Beauceville
|Halte touristique Beauceville (parc des
Rapides)
|63 000 $
|Saint-Séverin
|Église de Saint-Séverin
|23 119,73 $
|Saint-Frédéric
|Du mouvement sur la patinoire – Saint-
Frédéric
|29 352,99 $
|Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
|Aménagement de 3 terrains de pickleball
|58 224,67 $
|Saint-Joseph-des-Érables
|Panneaux d'interprétation historique
|23 784,33 $
|Saint-Odilon-de-Cranbourne
|Un panneau intelligent au service de notre communauté
|31 206,88$
|Chevaliers de Colomb de St-Victor
|Création d'un local pour le camp de jour
|37 468,12 $
|Saint-Jules
|Aménagement d'une terrasse extérieure au Centre de Loisirs phase 1
|24 812,71 $
|Les Résidences Ste-Famille de Tring-Jonction
|Installation d'air climatisé
|32 277,32$
|Enveloppe locale
|Total:
|
323 246,66 $
Projets territoriaux acceptés :
|Promoteur
|Intitulé du projet
|Montant octroyé
|Saint-Victor
|Projet de restauration de la plage du Lac Fortin
|40 000$
|Musée Marius-Barbeau
|Héritage Beauceron : 2026-2028
|40 000$
|COBARIC
|Gestion intégrée et contrôle de la Berce du Caucase en MRC Beauce-Centre
|8 000$
|Club Parentaide
|Faire rayonner les produits et producteurs de la MRC Beauce-Centre
|40 000$
|Maison des Jeunes Beauce-Centre
|Plus qu'un local
|40 000$
|Saint-Jules
|Aménagement extérieur structurant du Centre de Loisirs-phase 2
|40 000$
|Coopérative de Solidarité de Santé Robert-Cliche
|Acquisition d'équipements et travaux de réaménagement des locaux
|42 000$
|Enveloppe territoriale
|Total:
|250 000$
Ces initiatives contribueront à l'atteinte des priorités de développement de la MRC Beauce- Centre, notamment en matière de développement économique, de soutien au milieu agricole, de vitalité sociale et culturelle, d'aménagement durable du territoire et de résilience environnementale.
Le prochain appel à projets du Fonds régions et ruralité – Volet 2 se tiendra du 18 janvier au 12 mars 2027.