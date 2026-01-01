Adstock dépose deux projets pour ses infrastructures de loisirs

La Municipalité d’Adstock a déposé deux demandes d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA. Les deux projets visent à améliorer les infrastructures de loisirs dans les secteurs de Saint-Méthode et du Domaine Escapad.

Leur dépôt a été confirmé lors de la séance du conseil municipal de juin.

Le premier projet concerne l’aménagement d’un parc nature au Domaine Escapad. Il prévoit notamment une aire de jeux d’eau, un espace parc et un parcours d’hébertisme. Un projet de piscine est également à l’étude pour le même site.

Selon la Municipalité, ces installations seraient accessibles aux résidents permanents, aux villégiateurs et aux visiteurs du secteur, où la croissance résidentielle se poursuit autour du Mont Adstock. Le projet est porté par la Municipalité, le Domaine Escapad ainsi que des propriétaires et investisseurs du milieu.

« Cette demande s’inscrit dans la volonté de diversifier sur quatre saisons les activités récréotouristiques autour de la montagne, l’un des axes de la Politique de développement économique et réponds aux besoins qui nous ont été partagés avec enthousiasme lors de nos consultations citoyennes », a mentionné le directeur général de la Municipalité, Jérôme Grondin.

Le deuxième projet vise la relocalisation du terrain de balle de Saint-Méthode. L’installation actuelle présente, selon la Municipalité, des lacunes sur le plan de la sécurité et de la fonctionnalité. Les équipements sont jugés vétustes et ne répondraient plus aux besoins des usagers.

Le nouveau site permettrait d’offrir une infrastructure mieux adaptée aux clubs, aux ligues, aux familles et aux organismes du territoire.

« Afin d'offrir une infrastructure sécuritaire et adaptée aux besoins de la collectivité, la Municipalité a déposé un projet de relocalisation du terrain de balle sur un site qui offre beaucoup plus d’opportunités et qui répond aux normes d’aujourd’hui », a affirmé le maire d’Adstock, Pascal Binet.

Ce dernier souligne que le projet bénéficie déjà de l’appui de la MRC, de municipalités environnantes, d’organismes locaux et de plusieurs entreprises et professionnels du secteur.

La Municipalité indique que ces démarches s’appuient sur plusieurs années de préparation, notamment l’acquisition de terrains, des consultations citoyennes et la réservation de fonds municipaux pour assumer la contrepartie financière des projets.

Adstock finalise actuellement le montage financier et développe de nouveaux partenariats. La réponse du gouvernement est attendue avant le lancement des appels d’offres pour les plans et devis. Une campagne de promotion devrait aussi être lancée au cours des prochains mois afin de présenter les projets et de reconnaître l’implication des partenaires.