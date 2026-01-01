Saint-Frédéric devient officiellement un Village-relais

Une nouvelle pancarte est apparue dans les rues de Saint-Frédéric, signifiant que l’endroit était officiellement reconnu Village-relais.

« C’est une excellente nouvelle pour notre communauté, nos commerces et tous ceux qui découvrent notre coin de pays. Un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l’obtention de cette distinction. C’est une fierté collective et une magnifique reconnaissance pour notre belle municipalité », a réagi la mairie dans une publication Facebook.

Notons qu’à Saint-Frédéric on retrouve, entre autres, un dépanneur, un bar, un bistro, le parc municipal et l’église

Qu'est-ce qu'un Village-relais?

Selon la Fédération des Villages-relais du Québec, cette distinction peut être accordée à une municipalité de moins de 10 000 habitants, reconnue par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui offre, avec l’aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.

« En plus des services, les Villages-relais offrent des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un environnement à leur image, donnant ainsi le goût aux visiteurs de prolonger leurs vacances. Les Villages-relais agissent donc à la fois comme havre de sécurité et comme promoteur de la diversité touristique des régions du Québec », peut-on lire sur le site internet.

