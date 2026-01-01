Plusieurs projets résidentiels avancent à Saint-Georges

Plusieurs décisions liées au développement résidentiel, aux infrastructures et aux investissements municipaux ont été prises lors de la séance du conseil de Saint-Georges, tenue ce lundi 13 juillet.

Le conseil a notamment amorcé une modification du plan d’urbanisme et du règlement de zonage afin de permettre la construction d’immeubles multifamiliaux pouvant compter jusqu’à 12 logements dans le prolongement de la 160e Rue et de la future 24e Avenue.

Le secteur est actuellement destiné à des résidences unifamiliales et à une faible densité. Une période de consultation se déroulera jusqu’au 17 août et se terminera par une assemblée publique.

Deux importants projets de prolongement de services municipaux ont également obtenu l’aval des élus. La part de la Ville est estimée à 354 000 $ pour des travaux touchant les 174e et 175e Rues ainsi que les 23e et 26e Avenues. Une contribution municipale de 575 500 $ est aussi prévue pour le prolongement des services dans les secteurs des 144e et 147e Rues ainsi que des 24e et 25e Avenues.

La participation totale de la Ville à ces deux projets atteint ainsi près de 930 000 $.

Le conseil a aussi pris connaissance du bilan des permis de construction délivrés depuis le début de l’année. Au terme du mois de juin, 891 permis avaient été émis pour une valeur totale de 129,3 M$. Ces projets comprennent 243 nouveaux logements.

Cela représente 24 logements de plus qu’à la même période en 2025, ainsi qu’une hausse d’environ 28,6 M$ de la valeur des travaux.

Le conseil a également autorisé l’émission d’un permis pour l’agrandissement du stationnement de l’Hôpital de Saint-Georges. La nouvelle aire, située à l’arrière de l’établissement, devrait compter environ 80 cases supplémentaires.

Le conseil en bref

La Ville a aussi appuyé les démarches du comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Saint-Georges 2027 afin qu’il obtienne le statut d’organisme paramunicipal. Cette reconnaissance permettrait notamment au comité d’obtenir un remboursement complet de la TPS et de 50 % de la TVQ.

En contrepartie, Saint-Georges s’est engagée à assumer tout déficit qui pourrait être constaté au terme de l’événement. Tout surplus restant après l’exécution du plan de legs devra pour sa part être remis à la Ville.

En début de séance, la mairesse Manon Bougie a aussi demandé aux citoyens de ne pas sauter des passerelles ou du barrage dans la rivière. Elle a rappelé que cette pratique est interdite et dangereuse en raison de la présence de roches submergées. La Ville prévoit modifier sa réglementation afin de pouvoir remettre des constats d’infraction.

Les citoyens ont également été invités à demeurer prudents face aux tiques, dont la présence et les risques seraient en hausse dans la région.

La prochaine séance du conseil municipal de Saint-Georges aura lieu le 17 août.