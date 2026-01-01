Avis d’ébullition en vigueur à Vallée-Jonction

La Municipalité de Vallée-Jonction a émis un avis d’ébullition de l’eau jusqu’à nouvel ordre.Cette mesure fait suite à des travaux majeurs et imprévus qui ont dû être réalisés sur le réseau d’aqueduc.

Les citoyens doivent faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillons pendant au moins une minute avant de la consommer ou de l’utiliser pour préparer des breuvages, des biberons, des aliments pour bébés, des glaçons ou des aliments qui ne nécessitent pas une cuisson prolongée.

L’eau bouillie doit également être utilisée pour laver les fruits et légumes consommés crus, se brosser les dents, se rincer la bouche et donner à boire aux animaux de compagnie.

L’eau peut toutefois être utilisée sans ébullition pour la douche et le bain, en évitant que les jeunes enfants n’en avalent, ainsi que pour le lavage des vêtements et la vaisselle à l’eau chaude avec détergent, à condition de bien l’assécher par la suite.

La Municipalité demande aussi de jeter les glaçons, boissons et aliments préparés avec de l’eau non bouillie depuis le début des travaux.