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Conseil de ville

Saint-Benjamin veut être mieux affichée sur l’autoroute 73

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10 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Municipalité de Saint-Benjamin souhaite entreprendre des démarches auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d’être mieux identifiée sur l’autoroute 73.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 6 juillet, le maire Alex Veilleux a indiqué que la municipalité n’apparaît pas actuellement sur les panneaux de l’autoroute. Une demande sera donc faite au MTMD afin que Saint-Benjamin soit ajoutée aux panneaux des sorties 48 et 53.

La Municipalité souhaite également évaluer la possibilité d’obtenir un panneau touristique bleu afin de signaler la présence du club de golf.

Un citoyen honoré pour sa bravoure

Le conseil municipal a aussi profité de la séance pour souligner l’intervention de David Poulin, citoyen de Saint-Benjamin, conseiller municipal et pompier volontaire. Celui-ci est intervenu lors d’une situation d’urgence survenue à Notre-Dame-des-Pins, où un homme en situation critique était coincé sous un véhicule.

Selon le maire, son intervention rapide a permis d’extirper la victime et de contribuer à sa survie. Le conseil a tenu à mettre en valeur cet acte de bravoure.

Les élus ont également adopté un appui aux démarches de la Fédération québécoise des municipalités concernant le retrait de la certification obligatoire en arboriculture liée à l’utilisation des scies à chaîne.

La Municipalité dit souhaiter des formations plus courtes, mieux adaptées à la réalité du milieu municipal et moins coûteuses.
 

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