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Avis d'ébullition en cours

La tour d’eau de Frampton vidée après une fuite majeure

durée 15h00
15 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Municipalité de Frampton a fait le point sur le bris majeur survenu sur son réseau d’eau potable. La situation a débuté très tôt le samedi 11 juillet, lorsqu’une importante fuite causée par une fissure à la base du réservoir d’eau a entraîné une baisse rapide du niveau d’eau, jusqu’à la vidange complète de la tour d’eau.

Afin de maintenir l’alimentation en eau, des mesures temporaires ont été mises en place.

Le réservoir a été isolé et le réseau est maintenant alimenté directement à l’aide d’une conduite de contournement.

La Municipalité rappelle que l’avis de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute demeure en vigueur. Elle demande également aux citoyens de réduire leur consommation d’eau au strict minimum et de l’utiliser seulement pour les besoins essentiels.

Pour assurer une protection incendie adéquate malgré la situation, le Service de sécurité incendie a mis en place des mesures compensatoires. Celles-ci comprennent notamment le recours à des camions-citernes et des ententes d’entraide avec les services de sécurité incendie des municipalités voisines.

Une citerne supplémentaire a aussi être déployée depuis ce lundi 13 juillet afin d’assurer un volume tampon.

La Municipalité indique que son équipe, en collaboration avec des experts, travaille à résoudre la situation dans les meilleurs délais. Les travaux de réparation et de remise en état pourraient toutefois s’échelonner sur plusieurs semaines.

Les citoyens sont invités à poursuivre leurs efforts de réduction de la consommation d’eau jusqu’à nouvel ordre.
 

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