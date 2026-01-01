Coopération intermunicipale: près de 600 000 $ dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 592 819 $ pour soutenir trois projets de coopération intermunicipale dans la circonscription de Beauce-Nord.

C'est le député du comté, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce, par voie de communiqué de presse, au nom du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.

Ces projets visent à garantir la qualité de la prestation de services aux citoyennes et citoyens en établissant des collaborations structurantes et durables entre les municipalités.

Tring-Jonction/Saint-Frédéric/Saint-Joseph-des-Érables/Sacré-Coeur-de-Jésus/Saint-Pierre-de-Broughton — 85 505 $

Objet: Bonifier une entente intermunicipale existante de fourniture de services relative à la gestion des permis et à l’inspection municipale par l’adhésion de trois nouvelles municipalités, soit Saint-Séverin, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Jules.

Saint-Frédéric/Saint-Odilon-de-Cranbourne — 157 314 $

Objet: Conclusion d’une entente intermunicipale en loisirs et culture. Ce projet permettra la mutualisation des services d’une technicienne en loisirs et culture.

MRC Beauce-Centre — 350 000 $

Objet: Structurer la coordination régionale des services de sécurité incendie afin d’assurer la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques d’incendie. Ce projet permettra l’ajout d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur incendie et d’une ou un préventionniste, la modernisation des outils technologiques et le renforcement de la formation.

« Dans notre région, la coopération intermunicipale permet de voir plus grand et de réaliser des projets qui seraient difficiles à concrétiser autrement. En favorisant le partage d’expertises et la mise en commun des efforts, nous donnons lieu à des partenariats qui renforcent la capacité du milieu à répondre aux besoins de la population ». a commenté le député Provençal, lors de l'annonce.