Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Gouvernement du Québec

Coopération intermunicipale: près de 600 000 $ dans Beauce-Nord

durée 08h00
16 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 592 819 $ pour soutenir trois projets de coopération intermunicipale dans la circonscription de Beauce-Nord.

C'est le député du comté, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce, par voie de communiqué de presse, au nom du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.

Ces projets visent à garantir la qualité de la prestation de services aux citoyennes et citoyens en établissant des collaborations structurantes et durables entre les municipalités.

Tring-Jonction/Saint-Frédéric/Saint-Joseph-des-Érables/Sacré-Coeur-de-Jésus/Saint-Pierre-de-Broughton  — 85 505 $

Objet: Bonifier une entente intermunicipale existante de fourniture de services relative à la gestion des permis et à l’inspection municipale par l’adhésion de trois nouvelles municipalités, soit Saint-Séverin, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Jules.

Saint-Frédéric/Saint-Odilon-de-Cranbourne — 157 314 $

Objet: Conclusion d’une entente intermunicipale en loisirs et culture. Ce projet permettra la mutualisation des services d’une technicienne en loisirs et culture.

MRC Beauce-Centre — 350 000 $

Objet: Structurer la coordination régionale des services de sécurité incendie afin d’assurer la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques d’incendie. Ce projet permettra l’ajout d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur incendie et d’une ou un préventionniste, la modernisation des outils technologiques et le renforcement de la formation.

« Dans notre région, la coopération intermunicipale permet de voir plus grand et de réaliser des projets qui seraient difficiles à concrétiser autrement. En favorisant le partage d’expertises et la mise en commun des efforts, nous donnons lieu à des partenariats qui renforcent la capacité du milieu à répondre aux besoins de la population ». a commenté le député Provençal, lors de l'annonce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Immunisation de la Maison Fortier: trois soumissions reçues

Publié le 22 juillet 2026

Immunisation de la Maison Fortier: trois soumissions reçues

Trois soumissions ont été reçues par la Ville de Beauceville pour les travaux d’immunisation des fondations de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, qui sera au coeur du centre récréotouristique du Quartier de la débâcle. En effet, selon les données de l'avis public du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec ...

LIRE LA SUITE
La Guadeloupe: Émilie Larivière nommée directrice générale adjointe

Publié le 21 juillet 2026

La Guadeloupe: Émilie Larivière nommée directrice générale adjointe

La Municipalité de La Guadeloupe a annoncé la nomination d’Émilie Larivière au poste de directrice générale adjointe. Mme Larivière fait partie de l’équipe municipale depuis huit ans. Selon la Municipalité, elle s’est démarquée au fil des années par son professionnalisme, sa rigueur, son sens des responsabilités et son engagement envers ...

LIRE LA SUITE
Le projet «Une Beauce» jette ses bases

Publié le 20 juillet 2026

Le projet «Une Beauce» jette ses bases

Un comité de concertation est en voie de création pour jeter les bases du mouvement Une Beauce, qui appelle à repenser collectivement l’organisation territoriale et administrative de la région. C'est l'instigateur de la démarche, Marc Dutil, qui a confirmé le tout, lors d'un entretien avec EnBeauce.com. Le président du Groupe Canam avait lancé ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge