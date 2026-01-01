La Guadeloupe: Émilie Larivière nommée directrice générale adjointe

La Municipalité de La Guadeloupe a annoncé la nomination d’Émilie Larivière au poste de directrice générale adjointe. Mme Larivière fait partie de l’équipe municipale depuis huit ans.

Selon la Municipalité, elle s’est démarquée au fil des années par son professionnalisme, sa rigueur, son sens des responsabilités et son engagement envers l’organisation municipale et les citoyens.

La Municipalité souligne également sa connaissance de l’organisation, acquise par son implication dans plusieurs secteurs d’activité.

Par cette nomination, le conseil municipal souhaite reconnaître son parcours, son expertise et sa contribution au sein de l’administration municipale.

Cette promotion s’inscrit aussi dans une volonté de miser sur les ressources internes, d’assurer une relève solide et de poursuivre le développement d’une administration municipale accessible et tournée vers l’avenir.

La Municipalité de La Guadeloupe a tenu à féliciter Émilie Larivière et à lui souhaiter du succès dans ses nouvelles fonctions.

