Plus de 2 M$ pour la caserne de Saint-Gédéon

Le gouvernement du Québec vient d'accorder une somme de 2 062 060 $ à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, pour l'agrandissement de sa caserne de pompiers.

C'est le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI).

L'espace supplémentaire créé rendra possible l'ajout d'une baie de décontamination avec une porte de garage, d'espaces utilitaires, d'un vestiaire ainsi que d'une salle de lavage et de séchage des habits de combat.

De même, des travaux de rénovation permettront, entre autres, le réaménagement de l'atelier d'entretien, la mise aux normes des installations électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation, le remplacement des portes intérieures et la réparation des portes de garage.

Au terme des travaux, le bâtiment du boulevard Canam-Sud, aura une superficie au sol approximative de 492 mètres carrés.

Le coût total du projet s'établit à 2 646 000 $. C'est à la séance du conseil du 4 août prochain que sera octroyé le contrat de construction parmi les entrepreneurs qui ont soumis, suite à l'appel d'offres. Le chantier devrait se mettre en branle cette année, pour une fin des travaux au milieu de 2027.

« Cette aide financière représente un investissement important pour la sécurité de notre communauté, a indiqué Jean-Philippe Mercier, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce. Nos pompiers disposeront d'installations plus sécuritaires et mieux adaptées aux réalités d'aujourd'hui, leur permettant d'intervenir plus efficacement. Derrière ce projet, il y a avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent à protéger notre population; il est essentiel de leur offrir un environnement de travail à la hauteur de leur engagement. »