Le projet «Une Beauce» jette ses bases

Un comité de concertation est en voie de création pour jeter les bases du mouvement Une Beauce, qui appelle à repenser collectivement l’organisation territoriale et administrative de la région.

C'est l'instigateur de la démarche, Marc Dutil, qui a confirmé le tout, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Le président du Groupe Canam avait lancé une telle idée dans une conférence livrée au printemps 2025, lors d'un souper d'affaires du Conseil économique de Beauce.

L'objectif est de «mobiliser de façon inclusive les Beaucerons autour d'une vision commune de prospérité et de bien-être grâce à l'esprit entrepreneurial, la fierté la collaboration, l'audace et la créativité», s'est-on donné comme leitmotiv. Ultimement, il pourrait en résulter la création d’une communauté régionale sous une seule bannière, visant à rassembler les acteurs des trois MRC de la région autour de projets communs.

Depuis qu'il a lancé l'initiative, l'homme d'affaires a formé une comité de réflexion avec des leaders du territoire soit Claude Provost (Beauce-Sartigan), Jean Champagne (Beauce-Centre) et Michel Rouleau (Nouvelle-Beauce).

On a même invité l'ancien haut fonctionnaire, qui a été chef de cabinet du premier ministre, René Lévesque, et secrétaire général du Conseil exécutif, Louis Bernard, a partager son point de vue sur le projet. Il faut dire qu'à titre de consultant, il a piloté l'épineux dossier des fusions municipales au Québec, après avoir travaillé à la création des MRC dans les années 80. Ce dernier estime que le dessein beauceron « est vraiment impressionnant. »

Trois rencontres réunissant des acteurs du milieu municipal, économique et institutionnel, ont eu lieu, dont la plus significative pour structurer la suite s'est tenue à Saint-Jules en mai dernier. En plus de la mission, dix principes directeurs ont été proposés et retenus, pour «oser faire mieux ensemble.»

Outre les quatre leaders initiaux, le comité de concertation sera composé d'élus des trois MRC: les mairesses de Saint-Georges et de Sainte-Marie, Manon Bougie et Luce Lacroix, alors que Beauce-Centre a désigné le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon. À ceux ci-s'ajouteront trois représentants du développement économique et trois du milieu institutionnel choisis par Beauce-Centre Économique, le Conseil économique de Beauce et Développement économique Nouvelle-Beauce.

Les travaux du groupe devraient commencer cet automne, avec déjà plus d'une centaine de suggestions qui ont été mises sur la table lors des premières rencontres de consultation.

Le site web existant (unebeauce.com), qui est très sommaire, sera développé davantage.

C'est notamment par celui-ci que la participation citoyenne pourra se relayer, car il n'y aura pas de membres en tant que tel, «que des personnes intéressées. Il faut que le citoyen puisse absolument s'exprimer, lever la main, commenter, dire ce qu'il pense. Il y a personne qui veut une gang qui nous organise dans le secret », a conclu Marc Dutil.