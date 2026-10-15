MRC des Etchemins
Une réserve de 2 M$ pour le centre de traitement des boues
La MRC des Etchemins vient de créer une réserve financière de 2 M$ pour assurer l’entretien et le maintien des infrastructures de son centre de traitement des boues de fosses septiques.
C'est du moins le sens d'un règlement qui a été adopté lors de la séance du conseil des maires du 14 octobre.
Rappelons que l'an dernier, l'administration etcheminoise a inauguré des installations modernisées (construction de deux réservoirs souterrains en béton, installation d’un bâtiment préfabriqué destiné au dégrillage des boues de fosses septiques, raccordement aux infrastructures existantes, et divers travaux de génie civil) qui ont demandé des déboursés de 1,8 M$.
Ainsi, par la création de cette réserve, la MRC souhaite assurer la disponibilité des fonds nécessaires à l’entretien et à la mise à niveau des infrastructures au cours des prochaines années.
D'une durée indéterminée, le fonds sera constitué à même des surplus générés annuellement par les quotes-parts versées par les municipalités pour la gestion et le traitement des boues. Une première somme de 218 790 $, déjà mise de côté depuis 2024, y sera transférée.
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Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques (2025)
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