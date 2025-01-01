Nous joindre
MRC des Etchemins

Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

durée 12h00
24 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC des Etchemins a procédé, ce mardi 23 septembre, à l’inauguration officielle de son Centre de traitement des boues de fosses septiques.

Dans les faits, il s'agit d'importants travaux d'amélioration qui ont été menées aux installations existantes pour se conformer, notamment, aux normes environnementales, qui ont beaucoup changé avec le temps.

La MRC, qui est propriétaire de ce centre en service depuis 1993, souhaitait le conserver, maintenir ses opérations localement et confier à contrat les opérations de traitement des boues. Depuis 2021, l’exploitation est sous la responsabilité d'une entreprise de la région, Sani-Etchemin. 

Le contrat de modernisation a été confié à Solutions Hydriques Qwatro, au montant de 1,8 M$. Les travaux, amorcés en novembre 2023, comprenaient notamment la construction de deux réservoirs souterrains en béton; l’installation d’un bâtiment préfabriqué destiné au dégrillage des boues de fosses septiques; le raccordement aux infrastructures existantes; et divers travaux de génie civil et de procédés. 

Données de traitement

En 2020, le volume total de boues à traiter dans Les Etchemins s’élevait à 7 427 m³, un nombre en constante  progression. Une partie des boues passait par le centre de traitement de Lac-Etchemin, tandis que l’autre était acheminée vers l'entreprise Viridis Environnement, en raison d’un manque de capacité des installations etcheminoises. 

Grâce aux travaux d’amélioration, l’augmentation de la capacité de traitement est passée de 6 800 m³ par  année à 9 544 m³ par année. 

Les administrateurs municipaux signalent que, tout au long du projet, la firme Stantec a assuré un suivi rigoureux afin de garantir la conformité des travaux à  chaque étape. Ce chantier, de longue haleine, a été ponctué de plusieurs imprévus qui ont retardé l’échéancier.  Alors que 85 % des travaux étaient réalisés, l’entreprise initialement mandatée a cessé ses activités. Grâce à l’encadrement de Stantec et aux démarches entreprises par la MRC, le projet a finalement pu être terminé.

Par ailleurs, la MRC a investi dans des travaux de réfection du bâtiment existant. Ces ajustements permettront de prolonger la durée de vie de celui-ci et d’améliorer la qualité globale des installations.

