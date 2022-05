Près de la moitié de nos répondants cesseront de porter le masque

Près de la moitié (47,8%) des répondants à la question posée cette semaine par EnBeauce.com, révèlent que leur activité préférée du printemps est simplement de profiter du soleil et de la chaleur. Il faut reconnaître qu'après six mois d'hiver, on est souvent heureux que la perte de sensibilité sur les joues, à cause du froid, laisse place à ...