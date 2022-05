Vous sentez-vous en sécurité à votre travail?

On rapporte de plus en plus d’accidents de travail à travers la province. D’ailleurs, la Beauce n’y échappe pas.

Cette semaine, à l’usine de Saint-Georges de l’entreprise Manac, deux hommes se sont blessés gravement après qu’une plate-forme soit tombée sur eux. Il y a eu également l’accident du jeune garçon de 14 ans qui a été coincé sous un chariot élévateur dans une entreprise de Saint-Martin.

Au Québec, en 2021 un total de 60 personnes ont perdu la vie lors d’un accident du travail, soit trois de plus qu’en 2020. Également, 147 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, ce qui représente une augmentation de 31 décès par rapport à l’année d’avant. Au total, 207 décès se sont produits en 2021, soit 34 de plus qu’en 2020.

La plupart des accidents de travail peuvent être évités et sont souvent des erreurs humaines. Par contre, les entreprises ont accès à de nombreuses ressources et outils pour assurer un cadre sécuritaire.

