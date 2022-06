Près de 70% de nos répondants veulent le port obligatoire de l'uniforme dans les écoles

La question du port de l’uniforme obligatoire pour les élèves dans les écoles a fait fortement réagir nos lecteurs. En effet, sur les 198 répondants près de 70 % sont d’accord avec l’obligation de le porter.

La raison la plus populaire est la baisse de discrimination envers les élèves et leur manière de s’habiller. D’ailleurs Yanik Morin a commenté sur Facebook dans ce sens : « Oui, ça éviterait de la discrimination pour ceux dont les parents sont moins fortunés. Et bien des casse-têtes à des parents pendant l’adolescence. »

De plus, plusieurs parents considèrent que cela leur simplifierait la vie sur la gestion des achats de vêtements pour l’école et d’éviter des disputes avec leurs adolescents qui ne sont pas d’accord avec leurs choix. Cynthia Boutin ajoute que cela favoriserait également le sentiment d'appartenance envers leur école.

Certaines personnes rappellent que les uniformes sont souvent une dépense supplémentaire : « Non! Maudite dépense inutile. Les familles à faible revenu sont prises au piège pour acheter les uniformes qui sont très dispendieux. Et chaque année, ça change de couleur, donc on ne peut même pas reprendre le linge de l’année précédente », explique Audrey Laverdiere-Pilon.

Toutefois, à l'inverse, 25,3% des répondants sont contre trouvant que cela brime la liberté des élèves qui devraient pouvoir décider de leur habillement tout en pouvant exprimer leur personnalité.

Kathy Ro s’interroge sur la raison derrière l’imposition d’un code vestimentaire : « Pourquoi les filles devraient se cacher pour ne pas exciter les garçons, peut être que si vous arrêtiez de tout sexualiser, on n’en serait pas là. Est-ce qu’on peut laisser un peu de liberté aux jeunes de s’habiller comme ils ont envie au lieu de tous les rentrer dans un moule pour qu’ils soient tous pareils et en faire des petits êtres obéissants ? Il n’y a pas assez de règles comme ça ?? »

Au final, bien que ce soit les directions qui décident de leurs règlements, les premiers concernés demeurent les élèves et qu’ils ne se gênent pas de défendre leurs convictions et continuent à faire grand bruit sur les réseaux sociaux et les médias.

Résultats de la question de la semaine

Oui, cela diminue la discrimination entre élèves. 48,5% (96)

Non, cela brime la liberté des élèves. 26,3% (52)

Oui, cela permet d’uniformiser le code vestimentaire. 21,2% (42)

Non, le code vestimentaire est sexiste. 4 % (8)