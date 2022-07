Crise des passeports : avez-vous changé vos plans pour vos vacances ?

Les images des longues files devant les bureaux des passeports et celles des piles de bagages dans les aéroports prouvent que les Québécois étaient prêts pour des vacances à l’extérieur du pays, mais que le système ne l’était pas.

Tout a débuté avec le retard des émissions de passeports et beaucoup sont allés directement dans les bureaux, mais la demande a été si forte et le nombre d’employés insuffisants a vite fait dégénérer la situation.

Puis, les aéroports, et particulièrement celui de Montréal, ont vite été débordés et dépassés par les voyageurs, incapables de fournir à la demande et devant même annuler des vols.

L’équipe d’EnBeauce.com vous demande cette semaine si la situation vous a obligé à changer vos plans de vacances.

Peut-être que vous n’avez toujours pas reçu votre passeport et que votre date de départ arrive très bientôt ou est déjà passée et que cela vous a forcé à annuler. La situation dans les aéroports vous a freiné dans l’envie de partir finalement ou que la compagnie aérienne que vous avez choisie a décidé d’annuler votre vol.

Pour les plus chanceux, votre passeport était toujours valide ou vous l’avez reçu à temps vous permettant de vous envoler vers votre lieu de vacances.

Finalement, certain n’avez pas l’intention de sortir du pays et ont l'intention de profiter des nombreux attraits du territoire.

Répondez et commentez notre question de la semaine.