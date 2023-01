Lettre ouverte : Vente du complexe Saint-Louis

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a mis en vente l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, connue sous le nom de Complexe Saint-Louis. Nous publions la lettre ouverte de l’organisme nation Action patrimoine qui avise le maire des risques de cette vente sur le patrimoine.

Monsieur le Maire,

Action patrimoine est un organisme national, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1975 à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. Nous croyons fermement que ceux-ci contribuent à l’identité collective et participent à la qualité de vie des citoyens.

Nous avons récemment appris votre intention de mettre en vente le complexe Saint-Louis, anciennement connu sous le nom de couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. En tant que cœur institutionnel et communautaire de votre municipalité depuis plus d’un siècle, ce couvent est une composante irremplaçable de votre communauté. Nous vous demandons d’agir pour assurer sa pérennité.

En 2020, le préinventaire de la MRC de Beauce-Sartigan a reconnu la valeur patrimoniale exceptionnelle de cet ancien couvent. Ses qualités architecturales et paysagères sont nombreuses et son niveau d’authenticité est excellent. Peu de municipalités québécoises de votre taille sont dotées d’un ensemble institutionnel aussi remarquable que le vôtre et il s’agit, sans contredit, de l’un des plus beaux couvents de la région.

Malheureusement, la vente du bâtiment et la division de son terrain pourraient mettre ce patrimoine en danger. L’absence de protection ouvre la porte à plusieurs dérapages. C’est pourquoi nous vous demandons de procéder à la citation patrimoniale de l’immeuble et de son site. Ce statut de protection permettra d’encadrer les futures interventions sur la propriété et assurera l’intérêt collectif de ces démarches.

Par ailleurs, nous sommes conscients que la toiture nécessitera, au cours des prochaines années, d’importants travaux. Nous savons aussi que votre municipalité a investi d’importantes sommes dans le bâtiment au fil des ans. Notre organisme considère toutefois que ce patrimoine est un atout pour votre municipalité et vous encourage fortement à poursuivre vos efforts de préservation et de mise en valeur.

En espérant que vous utiliserez les pouvoirs à votre disposition pour protéger cet édifice exceptionnel, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

Au nom du comité Avis et prises de position,

Renée Genest Directrice générale

c. c.

Erika Ouellet, directrice générale, Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce

Éric Paquet, directeur général, MRC de Beauce-Sartigan

Pierre Drouin, directeur, direction régionale de la Chaudière-Appalaches, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Claude Rodrigue, directeur, direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière- Appalaches, Ministère de la Culture et des Communications