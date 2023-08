« Au Québec, on sait se baigner mais on ne sait pas nager. »

C'est le constat que le directeur général de l'organisme Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, émet au bout du fil, lors d'un entretien avec EnBeauce.com, en lien avec la question «Savez-vous nager?» posée cette semaine à notre lectorat, puisque cette année, les noyades ont augmenté de plus de 30 % au Québec, par rapport à la même période en 2022.

Bien que l'échantillonnage des réponses reçues à notre sondage-maison non scientifique soit peu élevé, il permet quand même de dégager un certain portrait de la situation, alors que des organismes comme Statistique Canada et Statistique Québec, ne compilent aucune donnée en la matière, signale M. Hawkins.

Ainsi, 32,5% des adultes de 18 ans et plus ont signifié savoir nager, soit 35% pour les hommes et 30% pour les femmes. A contrario, 18% des répondants adultes sont incapables de le faire (15 pour cent pour les hommes, 21% chez les femmes).

Ce dernier pourcentage est exactement le même résultat qu'un sondage Léger, réalisé en juillet 2018, qui indiquait qu'un Canadien sur 5, soit 18% de la population, ne savait pas nager. Dans cette enquête, le Québec et l'Ontario occupait le même rang avec dix-sept pour cent. Léger révélait aussi que 24% des baby-boomers ne savaient pas le faire, contre 15% pour les milléniaux et la Génération X.

Élargir l'accès aux cours de natation

Raynald Hawkins a demandé la semaine dernière au gouvernement du Québec d'élargir l'accès aux cours de natation, notamment le programme Nager pour survivre qu'offre son organisme, qui devrait être disponible à plus grande échelle dans la province, notamment aux enfants de 3e et 4e année.

Cette norme (Nager pour survivre) permet d’évaluer les habiletés aquatiques de chaque enfant et de leur enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde soit:

• S’orienter à la surface de l’eau après une chute inattendue (Entrée par roulade).

• Se maintenir à la surface et repérer un lieu sûr (Nage sur place pendant 1 minute).

• Nager vers un endroit sécuritaire (Nage sur 50 mètres).

Au fil des ans et de l'administration de cette formation à cette clientèle, qui correspond à la catégorie d'âge 8 ans et plus, le directeur général tire les observations suivantes:

• Entre 20 à 30% des jeunes d'un groupe donné réussissent la formation après seulement une heure de séance, signe qu'ils ont déjà appris les bases de la natation.

• Après trois heures de formation, le taux de réussite atteint 55%; il grimpe de 70 à 80 pour cent après 6 heures de cours.

M. Hawking signale aussi que le taux de réussite est beaucoup plus faible dans les écoles publiques qui présentent un indice de défavorisation du milieu socio-économique élevé, comparativement aux établissements en milieu favorisé: 40% pour le premier groupe contre 60 à 70% pour le second.