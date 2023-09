En ce début d'automne, on préfère l'été!

Depuis 2 h 50 ce matin, nous sommes officiellement en automne, une saison qui, dans la région, offre pendant un temps une superbe palette de couleurs, alors que bon nombre de boisés voient les chasseurs s'installer dans des caches.

Mais si l'on en croit les répondants au sondage-maison de la semaine d'EnBeauce.com, c'est l'été qui est la saison préférée d'entre toutes, à raison de 37%.

L'automne vient au second rang, avec 25% d'appui, puis le printemps est apprécié à 17%, selon la compilation des résultats.

Sans grande surprise, quatre pour cent seulement se plaisent en hiver, alors que 15,5% sont «heureux» toute l'année, peu importe le temps qu'il fait dehors. À contrario, seulement 2% n'ont pas de préférence et aimeraient bien s'inventer peut-être une cinquième saison.

L'automne veut aussi dire le changement d’heure, qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre, soit plus exactement le dimanche 5 novembre à 2 h du matin. Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons à l’heure normale de l’Est. Une heure de sommeil sera gagnée cette nuit-là, ce qui permettra de rester plus longtemps sous la couette!