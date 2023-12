Que pensez-vous de la grève des employés du secteur public?

Le Front commun du secteur public sera une nouvelle fois en grève du 8 au 14 décembre, une séquence de débrayage qui serait la plus longue du secteur public depuis 50 ans.

Rappelons que ce regroupement comprend 420 000 employés dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des cégeps, représentés par la CSN, la FTQ, la CSQ et l'APTS.

Le 21 novembre, les membres avaient déjà manifesté durant trois jours, en espérant trouver une entente. Ils revendiquent notamment de meilleures conditions de travail. Dans le cadre du renouvellement de leur contrat de travail, en plus d’un allègement de la tâche, les profs demandent une amélioration de la composition de la classe, c’est-à-dire de revoir à la baisse le trop grand nombre d’élèves en difficulté dans un même groupe.

Pour les salaires, le gouvernement propose actuellement 10,3 % d'augmentation sur 5 ans. Une proposition « irréaliste », selon le syndicat, alors que « l’inflation pour cette même période est estimée à 17,7 % ».

