2 milliards pour la guerre, 8 millions pour l'humanitaire

L'auteur de cette lettre à l'éditeur revient sur les sommes versés par le Canada dans les conflits mondiaux versus les montants attribués en aide humanitaire.

Le 24 février dernier le premier ministre Carney annonçait une aide bonifiée de deux milliards de dollars pour l'Ukraine incluant 400 blindés de différents types, le lendemain il annonçait une aide humanitaire de huit millions de dollars pour Cuba.

Avec l'ajout de ces deux milliards nous en sommes à un total de 23,5 milliards en aide à l'Ukraine depuis le début du conflit. Une grande partie de cette aide a déjà disparue, soit que le matériel militaire a déjà été brûlé par les forces russes (et c'est probablement le sort qui attend les nouveaux blindés), soit une part des sommes envoyées s'est volatilisée dans les dédales bureaucratiques et politiques de l'Ukraine, un des pays les plus corrompus de la planète.

Pendant ce temps, Trump et ses va-t-en-guerre ont décidé d'asphyxié Cuba qui avait déjà de la difficulté à respirer, entre autre en coupant l'approvisionnement en pétrole qui venait du Venezuela après le kidnapping du président Maduro, qui plus est les pays qui voudraient fournir du pétrole à Cuba sont menacés de sanctions américaines et ce parce que le « régime » cubain ne leur plaît pas.

Dans sa grande magnanimité le gouvernement canadien a débloqué huit millions de dollars pour venir en aide à Cuba, donc les 24 et 25 février le Canada a donner 250 fois plus pour la guerre que pour l'humanitaire. Si on demandait aux canadiens : Que privilégieriez-vous, l'envoi d'armes en Ukraine ou une aide humanitaire à Cuba? Les proportions seraient sûrement très différentes.

Entretenir la guerre c'est très lucratif pour les marchands de canons et les lobbies associés. Du matériel militaire « made in Canada » s'est retrouvé en Israël pour contribuer au génocide toujours en cours à Gaza et en Cisjordanie. Et voilà maintenant que le premier ministre Carney affirme qu'il soutient Netanyahu et Trump dans leur guerre contre l'Iran et ajoute que c'est pour stopper leur programme nucléaire mais le bût maintenant avoué est le changement de régime, c'est peut-être pour satisfaire les sionistes à qui ils sont redevables. Et lorsque le prix du pétrole va s'envoler à cause de l'instabilité et la situation très précaire dans le golf persique par où transite entre autres 20% de la production mondiale ce qui risque de chambouler toute l'économie de la planète, Carney, le grand économiste, va dire quoi? Je mentionne ici que notre premier ministre soutient un individu qui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale international pour crime de guerre et crime contre l'humanité en la personne de Benjamin Netanyahu.

Morts et désolations, voilà ce qui attend les populations civiles de la région. La première journée de l'attaque contre l'Iran une frappe s'est abattue sur une école primaire de Téhéran tuant plus de cent cinquante d'écolières et leurs professeurs, peut-on vraiment se surprendre après qu'ils aient tuer des dizaines de milliers de palestiniens? Ça sert quels intérêts?

Les Américains et alliés s'insurgent contre Poutine dans son conflit contre l'Ukraine et l'OTAN arguant une agression illégitime, à l’encontre du droit international... Et alors le bombardement de bateaux dans la mer des Caraïbes, l'enlèvement du président Maduro au Venezuela, l’asphyxie de Cuba, l'attaque contre l'Iran sans même l'assentiment du congrès américain comme il se doit? Deux poids deux mesures, hypocrisie totale!

Pendant que ce brouhaha international se déroule, ici au Canada on sait que bon nombre de gens peinent à se nourrir, se loger, se soigner, des infrastructures désuètes, des organismes sous-financés... peut-être pourrait-on faire des choix plus judicieux qui privilégient le bien-être, d'abord chez soi et ensuite chez l'autre, se tenir loin du bellicisme et que ces choix soient dans les intérêts de celui qui finance le tout par ses impôts. Mais ça...

Claude Barbeau

Saint-Georges