Le maire de Saint-Côme-Linière favorable au prolongement de la 73

Objet : Prolongement de l’autoroute

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous apprenons la décision du ministre des Transports M. François Bonnardel et du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin de réitérer l’engagement du gouvernement de poursuivre les travaux de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche, dans le secteur Saint-Georges.

Heureux aussi que l’étude de l’entreprise Norda Stelo doive évaluer tous les scénarios possibles et déterminer le tracé optimal afin d’améliorer la fluidité et la sécurité dans le secteur, et que les délais pour les résultats soient fin 2019, soit le délai initialement prévu.

Donc, on ne nous promet aucun retard, mais le gouvernement fidèle à ses engagements préélectoraux tient à ce que toutes les options soient étudiées. De quoi aider, je crois, à ce que l’autoroute se rende un jour jusqu’aux frontières. C’est important pour St-Côme-Linière et St-Théophile.