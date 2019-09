Témoignage : Services de santé V.I.P.

Mme Gaétane Veilleux et sa famille tenaient à témoigner des bons soins médicaux qu’une personne importante a reçus en Beauce. Ces soins proviennent de différents intervenants de la santé de la région.

La confrontation à la maladie et la mort imminente de quelqu’un d’important dans notre vie sont une épreuve des plus difficiles à traverser. Ce parcours comporte beaucoup d’émotions. Le besoin de soutien et d’entraide est indispensable, pendant cette période, pour apaiser les moments de peine et de souffrances.

Nous avons eu la chance d’avoir des personnes extraordinaires dans notre vie, pour nous accompagner, tel que :

Notre médecin de famille, le Dr Bernard Hamel qui a su apporter soutien et disponibilités tant moralement que professionnellement tout en le faisant avec humour.



Le personnel du service d’oncologie de l’Hôpital de Saint-Georges a fait preuve de grandes compassions et d’altruisme envers nous. Proches de leurs patients, ils s’investissent professionnellement pour leurs bien-être.



La pharmacie Giroux & Tremblay dont Madame Caroline et Monsieur Thierry qui nous ont soutenus tout au long de la maladie, sans retenu, en nous prodiguant conseils et suivis dans le processus de médications. Il ne faut pas oublier aussi leurs personnels qui sont tout aussi proches de leurs clientèles.



L’organisme CLSC, du service à domicile, a répondu à tous nos besoins rapidement en prodiguant des soins professionnels tels que l’ergothérapie, physiothérapies et soins infirmiers. Le personnel a su nous accompagner en apportant des moyens d’alléger les difficultés.



Service V.I.P. à La Maison Catherine De Longpré. Le personnel prodigue des soins exceptionnels aux patients en fin de vie et accompagne les personnes confrontées à la mort.

Souvent, au Québec, nous entendons des commentaires négatifs sur les soins de santé. Alors, en décrivant mon vécu, je voulais souligner les points positifs sur les services de santé que nous avons reçu. En Beauce, nous avons des services de Santé V.I.P.

En conclusion, ma famille et moi-même désirons remercier infiniment tous les professionnels des services de santé qui nous ont épaulés et soutenus dans les moments les plus difficiles.

Gaétane Veilleux