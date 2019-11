Décorations de Noël: pas avant le premier décembre?

Le premier décembre pourrait-il devenir la date officielle où il serait permis d'installer ses décorations de Noël ? Si on se fit aux commentaires reçus, c'est le moment suggéré par bon nombre de répondants à notre sondage hebdomadaire qui proposait la question suivante : Avez-vous déjà installé vos décorations de Noël (intérieures et/ou extérieures) ?

En tout cas, 38% des répondants ne l'avaient toujours pas fait en date du 26 novembre alors que pour 20,1% d'entre eux, cela était réglé en grande partie dès le lendemain de l'Halloween. En fait, pas vraiment le lendemain car il aurait été bien téméraire de décorer sa maison au Québec le 1er novembre avec la tempête automnale qui a frappé! Quelques guirlandes se seraient envolées et il aurait été difficile de vérifier si toutes les ampoules fonctionnaient bien avec les pannes de courant qui ont duré plusieurs jours chez certains, dont chez moi!

Notez que parmi les « précoces de l'accrochage », une dame a indiqué qu'elle avait non seulement garni sa demeure des plus beaux apparats des Fêtes mais presque terminé aussi l'achat de ses cadeaux de Noël! On passe à un autre appel! Une autre a signalé qu'elle faisait cela « pour les enfants ».

Les contemplatifs des décorations des voisins, parce qu'ils ne se soumettent jamais eux-mêmes à cet exercice, forment un bloc important de 27%. Enfin, ils sont 17,9% de « grincheux de Noël » à trouver la pratique « quétaine » qui devrait être aboli par une loi, à leur avis

Bref, peu importe dans quel groupe vous vous trouviez quant à cette tradition millénaire, il est toujours rigolo de revoir Chevy Chase dans Le sapin a des boules (National Lampoon's Christmas Vacation), particulièrement lorsqu'il s'attelle à décorer le foyer familial.

Comme le 1er décembre est aussi la date limite de pose des pneus d'hiver, il serait facile de se rappeler que c'est le coup d'envoi de la « folie de la guirlande ». Mais qu'arriverait-il aux gens qui n'ont pas de voiture? Tiens, voilà une bonne suggestion de cadeau de Noël!

