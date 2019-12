Pas tant fou du Vendredi fou ou du Cyber lundi?

Que tirer comme conclusions suite aux réponses reçues des Internautes à notre sondage de la semaine dernière qui demandait : Êtes-vous Vendredi fou ou Cyber lundi?

En effet, 81,9% ont choisi la quatrième option de réponse qui s'articulait ainsi: Hein? Quoi? Gilbert qui? Y'a viré fou où? Cette proposition était destinée aux personnes qui ne sont pas familières avec ces phénomènes commerciaux ou encore qui ne portent aucune attention à ces ventes pour orienter leurs achats.

En tout cas, l'indifférence et la méconnaissance semblaient avoir pris le bord durant le Vendredi fou du 29 novembre alors que le boulevard Lacroix, en direction du Carrefour Saint-Georges, a été engorgé la majeure partie de la journée et que le stationnement du centre commercial était rempli à craquer.

Aux États-Unis et au Canada, le Black Friday, que l'on a traduit au Québec par Vendredi fou, est un évènement commercial qui se déroule le lendemain de la fête de Thanksgiving, soit l'Action de grâce américaine, le quatrième jeudi du mois de novembre. Ce jour marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de fin d’année. Plusieurs commerçants profitent de ce moment pour proposer des remises importantes.

Cyber Monday (Cyber lundi) est une expression de mise en marché, utilisée d'abord aux États-Unis, pour nommer le lundi qui suit le Black Friday. Elle se rapporte à la vente en ligne de produits alors que les revendeurs, comme Amazon, proposent de substantielles réductions et d'importantes promotions.

À notre sondage, 13,4% ont répondu qu'ils carburaient aux ventes à l'année longue. Seulement 3,6% sont des adeptes du Vendredi fou et un très mince 1,1% sont des « cyberlundiens ».

Retour sur les déco de Noël

Un bon nombre de nos Internautes ont réagi fortement à la publication des résultats de notre sondage sur la pose des décorations de Noël. Plusieurs ont conclu qu'il se préparait une législation quelconque qui interdirait l'installation des guirlandes et des lumières avant le premier décembre de chaque année.

Il n'en est rien. Cependant, un important contingent de répondants au sondage ont suggéré que cela pourrait se faire à partir de cette date. Et ceux qui étaient contre l'idée en ont appelé à leur «liberté d'expression» et au « laisser vivre » pour dire non à toute forme de restriction dans cette activité qui est avant tout une affaire « bien personnelle ».

