Lettre d'opinion : Pour les fêtes, faites une différence pour les gens touchés par le cancer

La période des fêtes est synonyme de rencontres festives au bureau et de célébration avec la famille et les amis. C’est aussi un moment propice à la réflexion et à l’échange de voeux. Comme le veut la coutume, la Société canadienne du cancer (SCC) en profitera pour souhaiter à tous la paix, l’amour et surtout, la santé. En 2019, plus de 55 000 Québécois auront appris qu’ils ont un cancer. Ceux-ci, de même que leurs proches, vivront donc une fin d’année tournée vers l’espoir.

Pour Noël, il vous est possible d’afficher votre soutien et d’encourager toutes les personnes touchées par le cancer. En vous inscrivant au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer de Saint-Georges, vous montrerez aux personnes atteintes de cancer qu’elles ne sont pas seules. Vous aurez aussi le pouvoir d’influencer la vie de vos proches ou des membres de votre communauté. Profitez des rencontres du temps des fêtes pour former une équipe avec vos collègues de bureau, vos proches, vos amis.

La force du Relais pour la vie réside dans le fait qu’il interpelle les individus et les communautés afin qu’ils agissent et se mobilisent pour faire avancer la cause du cancer. Pour tous ceux qui doivent faire face à cette maladie, la marche est longue et parfois difficile. Comme lors d’un relais, le parcours se fait jour et nuit, parfois seul, parfois en équipe, parfois en silence, parfois dans le rire et la joie.

Le Relais pour la vie est un événement inspirant qui, en 2020, rassemblera pour une vingtième année, 81 communautés de partout au Québec. Il montre à ceux et celles que nous aimons que la vie ne se résume pas à leur diagnostic. Joignez-vous à nous le 6 juin prochain au CIMIC, lors du prochain Relais pour la vie de Saint-Georges, qui permettra de célébrer les personnes atteintes de cancer, de donner de l’espoir à celles qui se remettent de cette maladie, et de rendre hommage à tous ceux que nous avons perdus en raison de celle-ci.

Environ 63 % des personnes atteintes d’un cancer survivront au moins cinq ans après leur diagnostic, comparativement à 55 % au début des années 1990. Cette amélioration sans précédent n’aurait pas été possible sans les progrès incroyables réalisés dans la recherche sur le cancer visant à améliorer le diagnostic, le traitement et les soins pour les personnes qui sont ou ont été touchées par le cancer. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, et nous avons besoin de votre aide. Avec l’appui des milliers de Québécois que la SCC mobilise, nous sommes en mesure d’agir contre le cancer.

Inscrivez-vous aujourd’hui à relaispourlavie.ca et aidez-nous à démontrer qu’ensemble, NOUS sommes plus grands que le cancer.

Audrey Tardif, agente de développement - Bureau de Québec/Chaudière-Appalaches et Mauricie de la Société canadienne du cancer, Division du Québec