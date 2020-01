Après le cannabis, l'alcool à 21 ans?

Depuis le 1er janvier 2020, l'âge légal pour consommer du cannabis au Québec est maintenant fixé à 21 ans. Devrions-nous faire de même pour l'alcool? Telle est la question du sondage hebdomadaire d'EnBeauce.com.

Faire passer l'âge pour consommer du « pot » de 18 à 21 ans était une promesse électorale des caquistes de François Legault et son gouvernement n'a pas tardé à mettre en branle la démarche législative en ce sens. En outre, il se rangeait aussi aux arguments de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et de l’Association des médecins psychiatres du Québec qui soutenaient que le cannabis a des effets néfastes démontrés sur les jeunes.

Par contre, cette orientation forcera les adultes de 18 à 20 ans à se tourner vers le marché noir pour se procurer de la marijuana, dont la qualité pourrait être douteuse, ont argumenté les opposants à cette nouvelle législation que certains ont jugé irresponsable.

D'autres estiment que pour être cohérent et conséquent dans sa démarche, Québec devrait harmoniser toutes les lois concernées pour fixer aussi à 21 ans l'achat légal d'alcool et des produits du tabac et du vapotage.

Le gouvernement Legault n'a toutefois donné aucune indication qu'il voulait engager un débat sur la question de l'accessibilité de l'alcool ou du tabac. C'est depuis 1971 que le Québec a fixé à 18 ans l'âge d'achat légal d'alcool.

Qu'en pensez-vous? Répondez à notre sondage de la semaine en cliquant ici.