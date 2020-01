Achat du cannabis à 21 ans: une erreur estime le quart des répondants

Le quart des répondants du sondage hebdomadaire d'EnBeauce.com estime que le gouvernement du Québec a commis une erreur en relevant l'âge légal d'achat du cannabis à 21 ans, une mesure qui est entrée en vigueur le 1er janvier.

Ce faisant, ce même contingent a répondu non à la question qui demandait si on devrait faire de même avec l'alcool, soit de relever l'âge de 18 à 21 ans.

D'ailleurs, ils sont presque aussi nombreux (24%) à croire que l'opposition serait très vive si les instances gouvernementales voulaient mettre de l'avant un projet de loi en ce sens.

Par contre, 19,2% croient que pour être cohérent et conséquent dans sa démarche, Québec devrait harmoniser toutes les lois concernées pour fixer aussi à 21 ans autant l'achat légal d'alcool que celui des produits du tabac et du vapotage.

Enfin, 31,7% des réponses reçues vont dans le sens que peu importe l'âge légal décrété, les jeunes qui voudront consommer vont s'organiser pour le faire.

Le gouvernement du Premier ministre François Legault n'a donné aucune indication qu'il voulait engager un débat sur la question de l'accessibilité des jeunes à l'alcool ou au tabac. Dans le cas du cannabis, il respectait une promesse électorale.

C'est en 1971 que le Québec a fixé à 18 ans l'âge d'achat légal d'alcool. En 2013-2014, 85 % de la population québécoise de 18 ans et plus a consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, selon une enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada. Le document révèle aussi que la majorité (71 %) de ces personnes ont consommé de l'alcool régulièrement, soit au moins une fois par mois, tandis que 14 % en consomment occasionnellement.

Parmi les grand problèmes causés par la consommation d'alcool, celui de la conduite d'un véhicule en état d'ébriété, une situation qui concerne tout le monde : hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. C'est l'une des principales causes d'accidents au Québec. Chaque année, les accidents dus à l'alcool causent en moyenne 110 décès, 260 blessés graves et 1 800 blessés légers.

