Programme d'Éthique et culture religieuse: qu'en pensez-vous?

Êtes-vous favorable à l'abolition du cours d'Éthique et culture religieuse (ECR)? Telle est la question du sondage hebdomadaire d'EnBeauce.com alors que le gouvernement Legault vient de lancer des consultations pour une révision « en profondeur » de celui-ci.

L'ECR est un programme obligatoire enseigné depuis septembre 2008 dans les écoles primaires et secondaires québécoises. Il est entièrement construit autour de trois compétences du développement du savoir: réfléchir sur des questions éthiques (volet éthique), manifester une compréhension du phénomène religieux (volet culture religieuse) et pratiquer le dialogue (volet dialogue).

On est en voie de se demander si le gouvernement Legault veut éliminer toute référence à la religion ou à la vie spirituelle dans les écoles au nom de la laïcité de l’État. En tout cas, cela provoque des inquiétudes, notamment dans le milieu de l’enseignement.

Lors de la mise en place de l'ECR en 2008, un sondage révélait que 45 % des Québécois étaient opposés au programme et 72 % désiraient que les parents aient le choix entre ce programme et un cours de religion confessionnelle et de morale traditionnel à l'école.

Qu'en pensez-vous? Vous pouvez répondre à notre sondage en cliquant ici. Les résultats la semaine prochaine sur EnBeauce.com.