Pas de religion dans les écoles pour la moitié des répondants

La moitié des répondants à notre sondage hebdomadaire croient qu'il faut sortir l'enseignement des religions des écoles du Québec.

Ainsi, 50,5% des réponses reçues sont favorables à l'abolition du cours d'Éthique et culture religieuse (ECR) pour lequel le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, vient de lancer des consultations pour une révision « en profondeur ».

L'ECR est un programme obligatoire enseigné depuis plus de dix dans les écoles primaires et secondaires québécoises. Il est entièrement construit autour de trois compétences du développement du savoir: réfléchir sur des questions éthiques (volet éthique), manifester une compréhension du phénomène religieux (volet culture religieuse) et pratiquer le dialogue (volet dialogue). C'est ce programme que Québec veut entièrement revoir.

Pour 18,3% des répondants, il faut maintenir un minimum de connaissances dans le domaine alors que 16% estiment que connaître les autres cultures religieuses aide à mieux comprendre le monde. Enfin, 15,2% croient qu'il « faut bien réfléchir afin de mieux le [programme] remplacer ».

Répondez à la question de la semaine:

Faut-il élargir l’aide médicale à mourir aux personnes en situation d’inaptitude comme par exemple, celles atteintes de la maladie d’Alzheimer ?

Les résultats la semaine prochaine sur EnBeauce.com.