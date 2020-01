Comment se porte votre consommation d'alcool?

Alors que la 7e édition du Défi 28 jours sans alcool débute officiellement ce samedi, nous vous demandons en sondage cette semaine: Seriez-vous capable de cesser votre consommation d'alcool du jour au lendemain?

L'Institut national de santé publique du Québec utilise la consommation per capita d’alcool comme indicateur permettant de savoir combien d’alcool est consommé sur un territoire donné. Il correspond à la consommation moyenne d’alcool pur chez les personnes âgées de 15 ans et plus.

Selon Statistique Canada, au Québec, la consommation per capita d’alcool est passée de 8,0 litres en équivalent d’alcool pur en 2004-2005 à 8,9 litres en 2011-2012. Elle a ensuite diminué pour atteindre 8,3 litres en 2014-2015 et est demeurée stable en 2015-2016. Depuis, elle a augmenté pour atteindre 8,5 litres en 2017-2018. À titre d’exemple, le volume de consommation de 8,3 litres d’alcool pur consommé au Québec en 2016-2017 équivaut à une moyenne de 488 verres par personne par année.

(Sources : Institut national de santé publique du Québec, Statistique Canada)