Que pensez-vous de l’abolition des commissions scolaires ?

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, le gouvernement Legault a imposé sa réforme des commissions scolaires en imposant son quatrième bâillon en huit mois. Nous vous demandons cette semaine ce que vous pensez de l’abolition des commissions scolaires et de la nouvelle structure de gestion ?

Le projet de loi 40 comporte 300 articles et modifie 80 lois existantes. Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge a entre autres ajouté un amendement pour abolir les postes de commissaire dès la sanction de la loi. Auparavant, on parlait de la date du 29 février. Plusieurs fédérations des enseignants pensent à contester cette loi. On retrouve dans les articles du texte de loi ce qui touche la formation du personnel enseignant, les conseils d’établissement, les regroupements de services, le choix de l’école, les rapports, la révision des notes, le rôle de directeur, etc.

Les commissions scolaires sont transformées en centres de services, il y a abolition des élections scolaires dans les districts francophones et les comités de parents ont un pouvoir plus important dans la direction de ces futurs centres. Également, les villes partout dans la province seront forcées de céder gratuitement et sans compensation des immeubles et des terrains aux nouveaux centres de services scolaires dans le but de construire et agrandir des écoles.

Répondez au sondage hebdomadaire en cliquant ici. Les résultats la semaine prochaine sur EnBeauce.com.

À lire également : Le président de la CSBE se vide le cœur