Chez nous, on magasine,,, en magasin!

Dans la région, les magasins sont encore l'espace majoritairement privilégié par la population pour effectuer l'achat de produits et de marchandises, si l'on en croit le sondage hebdomadaire d'EnBeauce.com qui posait la question suivante: Faites-vous vos achats en magasin ou en ligne?

En tout cas, plus de 90% des 1957 réponses reçues font du magasin le seul lieu fréquenté pour se procurer les articles de consommation nécessaires à la vie courante, ce qui est à contre-courant de la baisse de fréquentation de plus en plus marquée de la surface plancher des commerces de détail en raison des achats en ligne.

Ainsi, un rapport du CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations) indique que 64 % des adultes québécois ont réalisé au moins un achat sur Internet en 2018, ce qui représente une hausse de 6 points de pourcentage comparativement à 2017 avec un panier d’achats mensuel moyen en 2018 de 293 $, soit une hausse de 7 % comparativement à l’année précédente. Dans notre sondage, seulement 1,3% se sont identifiés comme des cyberacheteurs.

Par ailleurs, 2,6% des consommateurs ont indiqué qu'ils commençaient leurs emplettes en ligne avant de se rendre à la boutique alors que 5,1% des répondants se procurent les biens tant en ligne qu'en magasin.

D'ailleurs, pour attirer les cyberacheteurs, plusieurs commerces offrent la cueillette en magasin, ce qui procure un achalandage pouvant mener souvent à des achats spontanés.

Près de 500 000 emplois

Le commerce de détail est le deuxième plus grand employeur privé au Québec. Il totalise des ventes de plus de 126 G $ par année, regroupe plus de 45 000 établissements commerciaux répartis dans toutes les régions du Québec et génère plus de 480 000 emplois au Québec.

Les retombées économiques générées par la présence des détaillants dans l'économie de toutes les régions québécoises se chiffrent aussi en milliards de dollars.

