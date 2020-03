Consommez-vous les produits de l'érable? Pas vraiment disent 54% des répondants

Même si la région est reconnue pour la transformation de l'eau d'érable en sirop et ses dérivés, les produits de l'Acer saccharum n'atteignent pas les papilles gustatives de plus de 50% des consommateurs qui ont répondu à notre sondage hebdomadaire.

En effet, à la question Consommez-vous les produits de l'érable?, 54% ont répondu par la négative alors qu'au contraire, 22% carburent au sirop d'érable à l'année longue. Par ailleurs, 18,5% limitent leur consommation à la période du temps des sucres et 5,5% offrent les produits en cadeau à la parenté et aux amis.

L'Amérique du Nord demeure encore le principal marché de vente des produits de l'érable avec toujours en tête le fameux sirop, signale Martin Bernard, directeur des ventes chez Les Industries Bernard et fils, de Saint-Victor, qui compte parmi les trois plus gros producteurs au monde avec Citadelle et Lantic.

« Nous vendons dans 40 pays maintenant. Ici, je considère que le marché est mature. Nous continuons à prendre de l'expansion en Europe de même qu'en Asie, principalement au Japon », de faire remarquer M. Bernard.

Les sirops produits par l'entreprise ne contiennent aucun agent de conservation, aucun sodium, ni sirop de maïs riche en fructose. Aucun arôme ou colorant artificiels ne sont utilisés non plus alors qu'une partie des produits sont certifiés biologiques.

Notez que du 9 au 15 mars se tient en Beauce la 2e édition de la Semaine de l’Érable alors que quatre cabanes à sucre (Allons à la Cabane, La cabane à Pierre, Les sucreries de Chloé, et Passions Gourmandes) et quatorze restaurateurs mettent à l’honneur le produit sucré et doré promouvant les expériences traditionnelles liées à cette période de l’année dans la région.

