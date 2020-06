Si vous déménagez le 1er juillet, comment allez-vous procéder?

Alors que certains groupes d'entraide demandent le report des baux des locataires d’une période correspondant à la durée du confinement en prévision des déménagements du premier juillet, plusieurs ménages se préparent à passer la journée de la Fête du Canada dans le va-et-vient du transport de boîtes et de meubles.

C'est une opération que bon nombre de personnes appréhendent et aimeraient repousser le plus loin possible mais qui devient inévitable avec l'échéance de la fin du mois de juin.

Aussi, trouver une entreprise de déménagement à moins d’un mois du 1er juillet relève d’une mission impossible: la majorité des entreprises affichent complet plusieurs mois en avance.

