Un jour de fête est l'occasion, entre autres, de formuler des souhaits. Voici les miens en ce 24 juin.

Je nous souhaite un Québec tricoté juste assez serré pour que les mailles puissent quand même laisser passer d'autres fils de couleur qui viennent enrichir le motif de notre tissus social.

Je nous souhaite un Québec où la justice sera d'abord ancrée dans les individus pour devenir une valeur collective immuable et inébranlable.

Je nous souhaite un Québec qui prend soin, du départ jusqu'à la mort, pour assurer un lien conducteur d'affection incassable entre les générations.

Je nous souhaite un Québec naturellement vert aux effluves de mer et aux parfums de terre où la faune citadine pourra aller de pair avec la flore rurale dans le respect de la nappe aquifère qui est source de vie.

Je nous souhaite un Québec réfléchi et conscient de son passé et de son présent pour permettre qu'un avenir amélioré et enrichi se passe aujourd'hui et qu'il soit encore plus songé lorsque viendra demain.

Je nous souhaite un Québec où la prise de parole se fera dans la civilité, sans se chauffer de la langue de bois, où l'opinion servira à ériger plutôt qu'à déconstruire gratuitement.

Je nous souhaite un Québec artistiquement volcanique pour que les coulées de lave soient des harmonies créatives constamment renouvelées et innovantes.

Je nous souhaite un Québec généreux envers tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la condition humaine, corporelle et spirituelle, dont le meilleur vecteur de transmission est et sera toujours l'amour.

Ce Québec existe déjà, en partie ou en tout, en esprit ou dans la vrai vie. Il n'en tient qu'à moi et qu'à nous pour qu'il s'incarne, se manifeste, s'épanouisse, se répande, se perpétue.

C'est ce que je me souhaite. C'est ce que je nous souhaite.

Bonne Fête Nationale

SYLVIO MORIN

00 h 07, mercredi 24 juin 2020