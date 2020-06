Les familles et amis seront présents pour le grand jour du déménagement

Comme tous les 1er juillet, un grand nombre de Québécois utilise cette journée pour déménager et souvent le tout se termine autour d’une boisson fraîche et une pizza. EnBeauce.com vous a demandé de quelle manière vous alliez procéder durant cette journée chargée.

La majorité de nos répondants feront appel à des membres de la famille et à des amis pour transporter les boîtes et les meubles (32,8 %). Même si le 1er juillet arrive à grands pas, il semblerait que 28,1 % ne se sentent pas pressés n’ayant fait aucune boîte et non aucun plan de match. Seulement 12 personnes ont décidé de payer des déménageurs. Tandis que 13 ont loué un camion pour déménager par eux-mêmes.