Quelle région du Québec allez-vous visiter cet été?

Cet été, les destinations touristiques, comme vers les États-Unis, sont fortement réduites en raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, pour certains, le contexte est parfait pour enfin partir à la découverte des régions touristiques du Québec.

Selon les plus récentes données du ministère du Tourisme, en 2017, les cinq régions ayant accueilli le plus de visiteurs cette année-là étaient: les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, le Bas Saint-Laurent, la région de Québec et Charlevoix.

L'équipe d'EnBeauce.com vous demande quelles seront vos destinations vacances cet été? Ou allez-vous simplement rester dans notre magnifique région de la Beauce pour mieux la redécouvrir?