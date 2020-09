Répondez à notre sondage: est-ce que vous pratiquez la chasse?

Ce n’est pas par hasard que l’on vous pose la question en ce moment, car, évidemment, le début de l'automne rime avec le début de la chasse.

Le type d’expériences de chasse varie énormément en fonction de plusieurs paramètres: période de l’année, gibier, arme utilisée et, surtout, s’il l’on revient bredouille ou pas!

Selon l’enquête sur les chasseurs québécois de 2016 du ministère des Forêts, de la Faunes et ds Parcs, la région de Chaudière-Appalaches est l’une des régions québécoises avec la plus grande proportion de chasseurs (9% des chasseurs) avec la Montérégie, la Capitale-Nationale et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans ce même rapport, la région faisait belle figure comme destination pour les chasseurs de la province pour le cerf de Virginie (14% des répondants) le dindon (11%) et les oiseaux migrateurs (10%) entre autres.

Les animaux que l'on peut, la période et l'arme utilisée varient d'une zone de chasse à l'autre.

La région de la Beauce fait partie de plusieurs zones de chasse:

La zone 3 ouest part de la frontière avec le Maine près de Saint-Théophile et se rend jusqu'à Lévis. Elle comprend le territoire beauceron à l'est de la Chaudière à l’exception d’une partie du territoire près de Saint-Martin et Saint-Gédéon qui se trouve dans la zone 4.

Celle-ci plonge plutôt dans l’Estrie et comprend du territoire à l’ouest de la Chaudière: La Guadeloupe, Saint-Ephrem, Saint-Victor, Tring-Jonction, etc.

Finalement, le territoire dans les environs de Saint-Elzéar, Saint-Séverin et Saint-Bernard se trouve dans la zone 7 nord qui s'étend beaucoup plus loin.

Mais, si vous êtes un chasseur de longue date, vous devez déjà savoir tout cela!