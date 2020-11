Le Vendredi fou, ou « Black friday », se tiendra ce vendredi 27 novembre et le lundi 30 novembre suivra, comme chaque année, le Cyber lundi. Ces deux journées de gros rabais nous viennent des États-Unis et s’étalent désormais sur près d’une semaine pour certains commerçants.

L’an dernier, lorsque nous avons sondé nos lecteurs à propos de cet évènement commercial, il en était ressorti que presque 82 % des répondants ne savaient pas ce que c’était ou ne s’en préoccupaient pas. Qui plus est, seulement 5 % se classaient « fou comme Vendredi fou ! » ou « cybernétiquement lundi ».

Cette année, la situation économique des citoyens et la valeur des achats ont bien changé dû à la situation de la pandémie.

Entre les fermetures de commerces et les recommandations pour ne pas trop sortir de chez soi, on peut être plus facilement tenté par l’achat en ligne. Plus facile, plus rapide et plus sécuritaire.

A contrario, depuis plusieurs mois, le gouvernement invite les Québécois à suivre la campagne d’achat local pour soutenir les commerçants d'ici dans cette crise.

EnBeauce.com a donc décidé de sonder à nouveau ses internautes afin de déterminer si l’intérêt pour cette folie commerciale a évolué dans un sens ou dans l'autre.

Alors, répondez à la question de notre sondage-maison «Vendredi fou et Cyber lundi : serez-vous de la fête? » en cliquant ici.