Sports d'hiver en Beauce: nos répondants n'ont jamais arrêté... ou commencé!

Les répondants de la question de notre sondage EnBeauce.com, « Vous êtes vous remis aux sports d'hiver ? », forment deux clans bien distincts.

En effet, les deux réponses les plus populaires de notre sondage sont : « Je n'ai jamais arrêté ! » qui représentent 33,7% de nos répondants et, à l’inverse, « Non, je n'ai jamais aimé ça » qui correspond à 30,8% de notre échantillon.

Mentionnons toutefois que les autres réponses offrent un portrait un peu plus nuancé, mais qui démontrent tout de même une distinction de proportion similaire entre la clientèle intéressée ou désintéressée par les sports d’hiver cette année.

En effet, on constate que 17,8 % des répondants passeront leur tour en 2021, puisqu’ils ont choisi l’énoncé « Non, pas cette année, je manque de motivation ».

D’un autre côté, c’est tout de même 12,4% des répondants qui ont mentionné « Oui, ça permet de faire des sorties en famille».

Par ailleurs, un faible taux de participants (5,3%) ont répondu « Oui, mais je trouve l'offre illimitée cette année ».

En faisant une légère abstraction, on se retrouve donc avec un groupe du « Non » cumulatif de 48,6% et un groupe du « Oui » qui totalise 51,4 %.

Ceux qui font partie des sportifs hivernaux, avez-vous des trucs à partager pour motiver vos concitoyens à sortir dehors cet hiver?

Merci aux 169 participants à notre sondage maison de cette semaine!