Sondage: allez-vous passer un mois de février sans boire d'alcool?

Cela maintenant plusieurs années que le Défi 28 jours sans alcool est bien ancré dans la culture populaire. En, effet à l'occasion du mois de février les Québécois sont invités à cesser leur consommation d'alcool pendant tous les jours du mois.

Ce défi a pour but de récolter des dons pour la Fondation Jean Lapointe qui lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances. Cette initiative qui a débuté en 2014, avait réussi à récolter 63 000$ à sa première année.

Progressivement, l'événement a grandi et, l'année dernière, c'est 550 470$ qui ont été ramassés pour aider une population de 80 000 adolescents.

Selon le site internet du Défi 28 jours, c'est 550 000 jeunes qui ont assisté à des ateliers de prévention au sujet des risques associés à la consommation d'alcool, de cannabis et des autres drogues.



En Chaudière-Appalaches, 14 écoles secondaires ont participé à ces activités de prévention, ce qui représente 1 743 jeunes de secondaire 1 et 382 élèves des secondaires 2 à 5, pour un total de 2 125 étudiants.

Pour l'édition 2021 du Défi 28 jours sans alcool, on sait que les personnalités Julie Ringuette et Fabien Cloutier sont des ambassadeurs.

Mais est-ce que les Beaucerons seront également des ambassadeurs en 2021?

Les Jarrets noirs ont, dans le folklore populaire, une réputation de grands buveurs... Qu'en est-il réellement?



S'il est difficile d'avoir des données uniquement pour la Beauce en matière de consommation d'alcool, le site d'Éducalcool nous permet d'avoir un portrait de la situation dans toute Chaudière-Appalaches.



En 2019, on estimait que 88 % de l'échantillonnage de la région affirmaient avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année, ce qui était le cas de 85 % des Québécois.

La consommation de bière était particulièrement plus élevée en Chaudière-Appalaches comparativement aux autres régions: 40 % contre 34 % dans le reste du Québec.



Dans cette même étude, bien que les résidents de Chaudière-Appalaches étaient moins nombreux que la moyenne à avoir dépassé les limites recommandées, ils s’avéraient paradoxalement être plus nombreux à avoir consommé de manière excessive.



À la lumière de ces données statistiques, EnBeauce.com vous invite à participer à la compréhension du phénomène, mais d'une manière un peu moins scientifique!



Et vous, allez-vous participer au Défi 28 jours sans alcool ? Répondez à notre sondage ici.